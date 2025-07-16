الناتو يقرع طبول العقوبات: روته يهدد الهند والصين والبرازيل بسبب تقاربهم مع موسكو

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حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، من "خسائر فادحة" قد تلحق بثلاث دول كبرى، هي الهند والصين والبرازيل، إذا استمرت في تعاونها مع روسيا، على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وفي تصريحات أدلى بها خلال لقائه أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال روته: "أرجوكم اتصلوا ببوتين وأبلغوه بضرورة الدخول في مفاوضات جدية لإنهاء النزاع، وإلا فإن العواقب ستطال شركاءه التجاريين مثل البرازيل والهند والصين".
وكشفت وكالة "رويترز" أن التهديدات تأتي في إطار جهود غربية مكثفة لدفع موسكو إلى طاولة المفاوضات، بينما شدد الرئيس الأمريكي على أن واشنطن ستفرض رسومًا جمركية تصل إلى 100% على الواردات القادمة من روسيا والدول المتعاونة معها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يومًا.
كما أشار روته إلى أن أوروبا مستعدة لإيجاد "أفضل وضع ممكن" لأوكرانيا في أي محادثات سلام قادمة، مؤكدًا أن الخيارات مطروحة للتعامل مع أي تصعيد أو مماطلة من الجانب الروسي.