قفزة مرعبة للدولار والريال السعودي في عدن وحضرموت.. الريال اليمني يواصل الانهيار

الأربعاء 16 يوليو-تموز 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -خاص

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شهدت العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت، صباح اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، ارتفاعاً حاداً ومفاجئاً في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، في ظل تواصل التذبذب الحاد بأسواق الصرف سواء في مناطق الحكومة أو في مناطق سيطرة الحوثيين.

وسجل الدولار الأمريكي في عدن وحضرموت 2861 ريالاً للشراء و2880 ريالاً للبيع، فيما بلغ الريال السعودي 752 ريالاً للشراء و755 ريالاً للبيع.

أما في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فبلغ سعر الدولار 522 ريالاً للشراء و524 ريالاً للبيع، بينما استقر الريال السعودي عند 138.5 للشراء و139 للبيع. ويعود هذا التصاعد المقلق في أسعار الصرف إلى عدة أسباب، أبرزها:

تفاقم المضاربات في السوق، وانخفاض المعروض من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوترات السياسية والقيود المفروضة على التحويلات المالية. وتنذر هذه القفزة في أسعار العملات الأجنبية بتفاقم معاناة المواطنين، لا سيما مع الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، مما يزيد الضغوط على الوضع المعيشي المتدهور الذي تعيشه البلاد.