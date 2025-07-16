إحباط أخطر مخطط تجسسي في غزة وفضح شركة إغاثة تعمل لصالح الموساد

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علنت مصادر أمنية في قطاع غزة عن إفشال مخطط تجسسي خطير كانت تقوده أجهزة المخابرات الإسرائيلية داخل المناطق المدمرة في القطاع، من خلال عميل ميداني يدعى (م.ط)، نفذ مهاماً دقيقة تضمنت زرع أجهزة تنصت وتجسس قرب تحركات المقاومة ومواقع سبق قصفها، ما تسبب بسقوط عدد كبير من الشهداء، بينهم نساء وأطفال.
وكشفت التحقيقات أن العميل كان يتلقى أوامره مباشرة من ضابط في الموساد، ويتسلم معدات التجسس مغلفة داخل كراتين مساعدات وزعها الجيش الإسرائيلي في رفح، قبل أن يغادر الموقع تمهيداً لقصفه.
ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، فقد كشفت التحقيقات أيضاً عن شركة أمريكية مشبوهة تدعى "GHF"، تعمل تحت غطاء إنساني، لكنها تنفذ أنشطة استخباراتية في القطاع، تشمل التجنيد والاغتيال والتحقيق مع المواطنين.
وتعمل "GHF" بالتنسيق مع شخصيات محلية ومجموعات مسلحة، ما دفع الجهات المختصة في غزة إلى إصدار قرار عاجل بحظر نشاطها كلياً، واعتبار أي تعاون معها جريمة أمنية جسيمة تُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية دون استثناء.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن التحقيقات مع العميل ما تزال جارية، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستشهد كشف تفاصيل صادمة حول حجم التورط والضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا المخطط.