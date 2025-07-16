اجتماع حاسم بين ترمب ورئيس وزراء قطر بشأن غزة وسط مجازر متواصلة وتقدّم في صفقة الأسرى

الأربعاء 16 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 145

في ظل تصاعد المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يعتزم عقد اجتماع اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمناقشة جهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وكشف مراسل موقع "أكسيوس" أن اللقاء يأتي بالتزامن مع مؤشرات متزايدة على إحراز تقدم في المفاوضات الجارية في الدوحة، حيث تحدثت مصادر إسرائيلية عن "اختراق كبير" يمهّد الطريق نحو صفقة شاملة، تشمل انسحاباً تدريجياً للجيش الإسرائيلي من غزة.

وفي سياق ميداني مأساوي، أكدت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة القصف الإسرائيلي ارتفعت إلى 58479 قتيلاً و139355 جريحاً منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وشهد يوم الثلاثاء فقط مقتل 18 مدنياً فلسطينياً، بينهم امرأتان، خلال انتظارهم للمساعدات الإنسانية في ظل حصار خانق.

كما نعت حركة "حماس" القيادي البارز محمد فرج الغول الذي استُشهد في غارة إسرائيلية، مشيرة إلى أنه كان عضواً في المجلس التشريعي ووزيراً سابقاً للعدل.

ويُذكر أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مراكز توزيع المساعدات أسفرت منذ نهاية مايو عن مقتل 875 شخصاً، وفق أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في ظل انهيار الهدنة المؤقتة في مارس الماضي وغياب أي حماية للمدنيين وسط حرب مستعرة بلا أفق واضح.