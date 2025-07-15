عاجل.. صدور قرار رئاسي جديد

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صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم(٢٢٧) لسنة 2025 بشأن تعيين امين عام لمجلس القضاء الاعلى.
واستنادا الى دستور الجمهورية اليمنية، وقانون السلطة القضائية وتعديلاته، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى، وعرض رئيس المجلس، نصت المادة الاولى من القرار بتعيين القاضي سهل محمد حمزة ناصر، امينا عاما لمجلس القضاء الاعلى-عضوا في مجلس القضاء.
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.