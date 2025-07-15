واشنطن تفرض عقوبات على قيادي حوثي يدير موانئهم البحرية

الثلاثاء 15 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات جديدة على قيادي في جماعة الحوثي.

ونشرت السفارة الامريكية في بيان مقتضب عبر منصة (إكس) أن الخزانة أدرجت القيادي في الجماعة زيد الوشلي على لائحة العقوبات الامريكية.

وقالت إن الوشلي رئيس شركة إدارة الموانئ الموالية للحوثيين، والتي تسيطر على العمليات في الموانئ الرئيسية الخاضعة للجماعة