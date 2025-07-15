ترامب يلوّح بقرار رئاسي لتوحيد اسم كرة القدم في أمريكا! فضيحة أمنية.. وثائق تكشف خطة بريطانية سرية لنقل آلاف الأفغان بعد تسرب بياناتهم الحساسة إسرائيل تشن غارات على القوات السورية وتجدد الاشتباكات في السويداء واشنطن تفرض عقوبات على قيادي حوثي يدير موانئهم البحرية نادي سد مأرب يدخل معسكرًا تدريبيًا في عتق استعدادًا للمواجهة الفاصلة أمام شبام حضرموت الجمعة القادم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء من دول الاتحاد الأوروبي يصلون مدينة عدن ويلتقون برئيس الوزراء اللجنة الأمنية بالمهرة ترفع الجاهزية وقائد المنطقة الثانية يصل الغيضة قائد المنطقة العسكرية الثانية يصل المهرة.. والتطورات الأمنية والعسكرية في طليعة النقاشات شركة الغاز بمأرب تعاقب محطات غاز ووكلاء بسبب تهريب المادة إلى مناطق الحوثيين وخلق أزمة بالجنوب عاجل.. بنك صنعاء يتحدى الجميع ويعلن طباعة عملة ورقية من الإصدار الثاني فئة (200 ريال).. صورة
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات جديدة على قيادي في جماعة الحوثي.
ونشرت السفارة الامريكية في بيان مقتضب عبر منصة (إكس) أن الخزانة أدرجت القيادي في الجماعة زيد الوشلي على لائحة العقوبات الامريكية.
وقالت إن الوشلي رئيس شركة إدارة الموانئ الموالية للحوثيين، والتي تسيطر على العمليات في الموانئ الرئيسية الخاضعة للجماعة