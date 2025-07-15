نادي سد مأرب يدخل معسكرًا تدريبيًا في عتق استعدادًا للمواجهة الفاصلة أمام شبام حضرموت الجمعة القادم

الثلاثاء 15 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سد مأرب رسميًا معسكره التدريبي بمدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، تحضيرًا لمواجهة الحسم أمام شبام حضرموت يوم الجمعة القادم، 18 يوليو 2025، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى دوري الدرجة الثانية اليمني، بحسب إعلان الاتحاد اليمني العام لكرة القدم.

وجرى استقبال بعثة الفريق بحفاوة من قِبل عدد من القيادات الرياضية والشبابية في شبوة ، يتقدمهم الأستاذ محسن عوض سنان ، مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة، وأحمد علي باجيل، الأمين العام لفرع إتحاد كرة القدم بالمحافظة ، وقد عبّر المدير العام بن سنان عن سعادته بوجود الفريق في محافظة شبوة، ناقلًا تحيات محافظ شبوة، الشيخ عوض بن الوزير ، وموجهًا كلمة ترحيبية أمام اللاعبين والجهاز الفني والإداري خلال زيارته لتدريبات الفريق في ملعب الخليفي بصحبة الأمين العام باجيل عصر هذا اليوم الثلاثاء .

واضاف نرحب بكم في شبوة، بيتكم الثاني ، ونأمل أن تجدوا البيئة المناسبة للإعداد والتألق . الرياضة اليوم هي لغة سلام ومحبة ، وأنتم نموذج يُحتذى به في العزيمة والانضباط."

كما شدد على أهمية الرياضة كوسيلة لبناء الجسور بين أبناء الوطن ، وتعزيز القيم النبيلة بين الشباب أجيال الغد المشرق .

من جهته، ثمّن نائب رئيس نادي سد مأرب ورئيس البعثة، الأستاذ ياسر الحاشدي، هذا اللقاء الأخوي ، مشيرًا إلى أن الفريق يشعر وكأنه في موطنه الثاني، ومؤكدًا على أهمية الشراكة والروابط الأخوية والرياضية بين المحافظتين ، وناقلا تحيات السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الشباب وفرع الإتحاد بالمحافظة ورئيس النادي ، مؤكدا أهمية الرياضة في توحيد الشباب وتعزيز الأخلاق والقيم السامية والانتماء الوطني .

ويقود الفريق المدرب الوطني الكابتن صبري عبدالله عبيد ، بمساعدة زكريا معرف، واداري الفريق هاملي كليب. ويُركز الطاقم الفني على الجوانب النفسية والبدنية والفنية، إضافة إلى تأقلم اللاعبين مع أرضية ملعب الفقيد ناصر الخليفي ذي العشب الصناعي، الذي سيستضيف اللقاء الحاسم.

ويُنظر إلى المواجهة على أنها "نهائي مصيري"، سيتحدد من خلالها الفريق المتأهل إلى دوري الدرجة الثانية ، في فرصة تاريخية يأمل سد مأرب اغتنامها لأول مرة في تاريخه.

وشهدت الحصة التدريبية الأولى حضورًا كاملاً لعناصر الفريق، وسط أجواء من التركيز والانضباط العالي، وبإشراف مباشر من رئيس البعثة الأستاذ ياسر الحاشدي .

وكان "بطل مأرب" قد خاض عددًا من المباريات الودية في الشهرين الماضيين، أبرزها فوزه على منتخب نجوم شبوة (5-2)، وتعادله مع المنتخب الأولمبي سلبيا ، ما ساعد على رفع الجاهزية الفنية والبدنية.

ويحظى الفريق بدعم إداري واسع من رئيس النادي الشيخ حسين الشريف، ونائبه الأستاذ ياسر الحاشدي، والأمين العام صلاح هدنه ، ضمن خطة شاملة تستهدف الوصول إلى مستويات تنافسية أعلى ووضع مأرب على خارطة الكرة اليمنية .