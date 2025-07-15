اللجنة الأمنية بالمهرة ترفع الجاهزية وقائد المنطقة الثانية يصل الغيضة

الثلاثاء 15 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شددت اللجنة الأمنية في محافظة المهرة، على أهمية رفع مستوى الجاهزية واليقظة، وتعزيز التنسيق المشترك، والتعامل بحزم مع أي محاولات تهدد أمن المحافظة أو تسعى لزعزعة استقرارها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية اليوم الثلاثاء برئاسة محافظ المحافظة محمد علي ياسر، لمناقشة مستجدات الوضع الأمني، والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار والسكينة العامة، في ظل التحديات الأمنية الراهنة، حسبما نقلت وكالة سبأ.

واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح شهيد الواجب العقيد عبد الله محمد هادي زايد، الذي ارتقى أثناء أدائه لمهامه الوطنية، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين من زملائه.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على ضرورة تكامل الجهود بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

وأشاد بتضحيات الجيش والأمن في الدفاع عن الوطن، معبرًا عن تقديره لروح المسؤولية والانضباط التي يتحلى بها منتسبو الوحدات.

كما استمع الاجتماع إلى إحاطات من القادة العسكريين والأمنيين حول الخطط الميدانية والإجراءات المعتمدة لتأمين المحافظة ومتابعة الوضع في المديريات.

وخلص الاجتماع إلى عدد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

في سياق متصل، وصل اليوم اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، قائد المنطقة العسكرية الثانية، إلى مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، في زيارة تفقدية للوقوف على التطورات الأمنية والعسكرية الأخيرة في المحافظة، عقب حادثة توقيف محمد الزايدي والكمين المسلح الذي أسفر عن مقتل العميد عبدالله زايد، قائد كتيبة الدبابات في اللواء 137 مشاة.

وحسب المركز الإعلامي في المهرة، فقد كان في استقبال اللواء الركن طالب سعيد بارجاش عدد من القيادات العسكرية بمحور الغيضة، يتقدمهم اللواء محسن مرصع، رئيس الأركان العميد الركن فيصل المطري، رئيس العمليات العميد سالم كده، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد الركن عبدالله الكهالي، إلى جانب قائدي اللواءين 137 و123 مشاة، العميد الركن محمد القاضي والعميد الركن أحمد لقلم.

واستمع اللواء بارجاش إلى شرح مفصل من قيادة المحور حول الوضع الميداني في المحافظة والإجراءات المتخذة لمواجهة أي تهديدات أمنية، حيث أكد القادة أن الوضع تحت السيطرة، وأن الوحدات العسكرية في كامل جاهزيتها القتالية.

وأعرب اللواء بارجاش عن ثقته الكاملة في وحدات وألوية محور الغيضة، مشيدًا بجهود الضباط والجنود في حماية أمن واستقرار المحافظة، وصون مقدرات الدولة، ومؤكدًا على استمرار دعم المنطقة العسكرية الثانية لمحور الغيضة خلال هذه المرحلة الحساسة.

وقد رافقه في الزيارة كل من: قائد لواء بارشيد العميد عبدالدائم الشعيبي، والمستشار العسكري العميد الركن عمر بادبيس، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد مبارك بارفعة، ورئيس شعبة النقل العميد عوض الحيقي.