قائد المنطقة العسكرية الثانية يصل المهرة.. والتطورات الأمنية والعسكرية في طليعة النقاشات

الثلاثاء 15 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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وصل اليوم إلى مدينة الغيضة، عاصمة محافظة المهرة، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، في زيارة تفقدية لمتابعة التطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، خاصة بعد حادثة توقيف محمد الزايدي، والكمين المسلح الذي استهدف قوة تابعة للجيش وأدى إلى استشهاد العميد عبدالله زايد، قائد كتيبة الدبابات في اللواء 137 مشاة.

وكان في استقباله قائد محور الغيضة اللواء محسن مرصع، ورئيس الأركان العميد الركن فيصل المطري، ورئيس العمليات العميد سالم كده، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد الركن عبدالله الكهالي، وقائدا اللواءين 137 و123 مشاة، العميد الركن محمد القاضي والعميد الركن أحمد لقلم، وعدد من القادة العسكريين.

و استمع اللواء بارجاش إلى شرح مفصل من قيادة المحور حول الوضع الميداني في المحافظة ، وما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن، حيث أكد القادة أن الوضع تحت السيطرة وأن الوحدات العسكرية في كامل جاهزيتها.

وعبر عن ثقته في وحدات وألوية محور الغيضة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الضباط والجنود في حماية أمن واستقرار المحافظة، وحماية مصالح المواطنين ومقدرات الدولة، ومشدداً على استمرار دعم المنطقة العسكرية الثانية لمحور الغيضة في هذه المرحلة الحساسة.

يرافقه في الزيارة قائد لواء بارشيد العميد عبدالدائم الشعيبي، والمستشار العسكري العميد الركن عمر بادبيس، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد مبارك بارفعة، ورئيس شعبة النقل العميد عوض الحيقي.