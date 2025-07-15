عاجل.. بنك صنعاء يتحدى الجميع ويعلن طباعة عملة ورقية من الإصدار الثاني فئة (200 ريال).. صورة

الثلاثاء 15 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلن البنك المركزي بصنعاء الخاضع للحوثيين، عن طباعة الاصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال للتداول اعتبارا من يوم غدٍ الأربعاء.

وقال البنك، قبل قليل، في بيان- أطلع عليه محرر مأرب برس- أنه سيُخصص إصدار فئة "مائتي ريال" إلى جانب الفئات المعدنية المُصدرة مؤخرا لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة لفئة المئتين والخمسين ريال وما دونها.

وأضاف أنه يدرس خلال الستة أشهر القادمة مدى الحاجة لسك وإصدار فئات ما دون الخمسين ريالا، يأتي ذلك في ظل رفض البنك المركزي في عدن لهذه الإجراءات الأحادية التي اعتبرها غير قانونية وعملات مزورة.

وبحسب البيان: ''تم تصميم وطباعة إصدار ورقة "مائتي ريال" وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية وتتمتع بمزايا أمنية مكونة من عدة مستويات''.

واشار البنك الى انه تم تأجيل طرح هذا الإصدار رغم جاهزيته منذ فترة كفرصة لتنفيذ استحقاقات السلام وفق خارطة الطريق، وفق البيان.