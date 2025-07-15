شاهد الصور.. تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل الذي ذبح طفله الرضيع بالضالع

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نفّذت الجهات القضائية والأمنية في محافظة الضالع، جنوب اليمن يوم الإثنين حكم الإعدام تعزيراً، رمياً بالرصاص بحق المدعو حاشد علي مثنى الحشطة، الذي أدين بارتكاب واحدة من أبشع الجرائم بحق الطفولة، بعد أن أقدم مطلع عام 2022، على قتل طفله الرضيع عثمان، ذبحًا بأداة حادة (المنجل/ الشريم)، قبل أن يُكمل عامه الأول، بعد خلاف مع زوجته.
وتم تنفيذ الحكم في ساحة السجن المركزي بمدينة سناح، بحضور شعبي كبير، وقيادات عسكرية وأمنية.
يأتي هذا الإجراء تطبيقاً لحكم محكمة الحصين الابتدائية، والذي قضى بإدانة المتهم ومعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، والمؤيد من محكمة استئناف الضالع والمقرر من المحكمة العليا للجمهورية.
وذكرت النيابة العامة،أن تنفيذ القصاص جرى بناءً على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمديرية الحصين، والمؤيد من محكمة استئناف الضالع، والمقرّ من المحكمة العليا للجمهورية، وبعد موافقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.