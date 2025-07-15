الإتحاد الأوروبي يرفض سك الحوثيين عملة جديدة ويعتبر الخطوة غير قانونية

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أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن سك مليشيا الحوثي عملة معدنية جديدة في اليمن تزوير غير قانوني.
وأكد سفراء الاتحاد الأوروبي -خلال اجتماعهم مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب في العاصمة المؤقتة عدن - أن البنك المركزي اليمني هو المؤسسة الوحيدة التي تستطيع إصدار العملة القانونية في اليمن، وفقا لبيان البعثة.
وأضاف "أن أي محاولات أخرى لسك العملة المعدنية هي تزوير غير قانوني".
والسبت أعلنت مليشيا الحوثي سك عملة معدنية جديدة فئة خمسين ريالا، وسط استنكار من الحكومة المعترف بها دوليا.