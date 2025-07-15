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اليمن تعلن وقوفها الكامل مع سوريا ودعم جهودها في فرض سيادة الدولة على السويداء

الثلاثاء 15 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلنت الجمهورية اليمنية دعمها الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة السورية في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في عموم الأراضي السورية، وبسط سيادة الدولة على كامل ترابها الوطني.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان رسمي صدر، إنها "تتابع بقلق بالغ التوترات التي يشهدها الجنوب السوري"، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولات لإضعاف مؤسسات الدولة أو تقويض سلطتها.

وأضاف البيان: ''الجمهورية اليمنية تقف إلى جانب الجمهورية العربية السورية في مساعيها لإعادة الأمن والاستقرار، وتثبيت سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، وضمان حماية المدنيين والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية''.

وشهدت محافظة السويداء، جنوبي سوريا، اشتباكات دامية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، اندلعت يوم الأحد بين عناصر من الفصائل الدرزية وبعض عشائر البدو، بعدها دخل الجيش المدينة وتوقفت الاشتباكات بعد اتفاق مع الفصائل المسلحة.

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