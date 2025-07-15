الإتحاد الأوروبي يرفض سك الحوثيين عملة جديدة ويعتبر الخطوة غير قانونية اليمن تعلن وقوفها الكامل مع سوريا ودعم جهودها في فرض سيادة الدولة على السويداء اعلان من وزارة الأوقاف للمنشآت الراغبة في تفويج المعتمرين ماذا يحدث في السويداء السورية؟.. تقرير يرصد آخر المستجدات بعد دخول الجيش وقيام إسرائيل بشن عدة غارات بعد تقدم قوات الجيش ضربات إسرائيلية تهز السويداء.. تصعيد عسكري خطير ومخاوف على الدروز مجلس الأمن يجدد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الحديدة إنهيار مرعب للعملة اليمنية.. الريال يتهاوى إلى أدنى مستوى تاريخي! ساعة الحسم في السويداء.. الرئاسة الروحية للدروز تُمهّد لدخول أمني واسع وتحذيرات من عصيان مسلح الحوثيون يغلقون أبواب السماء: حملة ممنهجة للهيمنة على المساجد وتكميم المنابر في اليمن بالمر يقود تشيلسي للفوز بكأس العالم على حساب سان جيرمان
أعلنت الجمهورية اليمنية دعمها الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة السورية في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في عموم الأراضي السورية، وبسط سيادة الدولة على كامل ترابها الوطني.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان رسمي صدر، إنها "تتابع بقلق بالغ التوترات التي يشهدها الجنوب السوري"، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولات لإضعاف مؤسسات الدولة أو تقويض سلطتها.
وأضاف البيان: ''الجمهورية اليمنية تقف إلى جانب الجمهورية العربية السورية في مساعيها لإعادة الأمن والاستقرار، وتثبيت سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، وضمان حماية المدنيين والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية''.
وشهدت محافظة السويداء، جنوبي سوريا، اشتباكات دامية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، اندلعت يوم الأحد بين عناصر من الفصائل الدرزية وبعض عشائر البدو، بعدها دخل الجيش المدينة وتوقفت الاشتباكات بعد اتفاق مع الفصائل المسلحة.