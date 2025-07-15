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اعلان من وزارة الأوقاف للمنشآت الراغبة في تفويج المعتمرين

الثلاثاء 15 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلنت وزارة الاوقاف والإرشاد ممثلة بقطاع الحج والعمرة، عن فتح باب التسجيل للمنشآت الراغبة في تفويج المعتمرين لموسم العام الهجري ١٤٤٧هـ.

ودعت الوزارة في بيان، المنشآت الجديدة (لأول مرة) وكذا المنشآت القديمة التي لم تسحب ملف الشروط للموسمين الماضيين (١٤٤٥ و١٤٤٦) الحضور الى قطاع الحج والعمرة في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن خلال ساعات الدوام الرسمي لسحب ملف الشروط والضوابط الخاصة باعتماد المنشآت لمزاولة نشاط العمرة وتعبئة النماذج المطلوبة.

وشددت الوزارة على ضرورة الرفع للقطاع مع ارفاق أصول الوثائق للمطابقة.

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