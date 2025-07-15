بعد تقدم قوات الجيش ضربات إسرائيلية تهز السويداء.. تصعيد عسكري خطير ومخاوف على الدروز

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في تطور ميداني مفاجئ، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مدينة السويداء جنوب سوريا، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" صباح اليوم الثلاثاء.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الهجوم الإسرائيلي استهدف دبابة تابعة للجيش السوري داخل المدينة، تزامناً مع اشتباكات عنيفة تشهدها المنطقة بين مقاتلين من الطائفة الدرزية وقوات النظام السوري.
التصعيد دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد مشاورات أمنية عاجلة عبر الهاتف مع كل من وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير، وسط تزايد المخاوف في تل أبيب من أن النظام السوري يسعى إلى نزع سلاح الدروز في السويداء، وهو ما قد يشعل فتيل أزمة أوسع.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وقفاً شاملاً لإطلاق النار في المدينة، بعد التوصل إلى اتفاق مع وجهاء المنطقة، مؤكداً أن الوحدات العسكرية سترد فقط على مصادر النيران دون أي تصعيد إضافي.