إنهيار مرعب للعملة اليمنية.. الريال يتهاوى إلى أدنى مستوى تاريخي!

الثلاثاء 15 يوليو-تموز 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

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في مشهد ينذر بكارثة اقتصادية شاملة، واصل الريال اليمني انهياره الجنوني مسجلًا أدنى قيمة في تاريخه، مع ثباته لليوم الثاني عند مستويات غير مسبوقة في العاصمة المؤقتة عدن.

فقد بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء 2865 ريالًا للبيع، فيما وصل سعر الشراء إلى 2842 ريالًا، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة المعيشية وارتفاع وشيك في أسعار السلع الأساسية. وفيما يلي تفاصيل أسعار الصرف اليوم:

🔸 عدن:

الدولار: شراء: 2842

بيع: 2865

السعودي:

شراء: 747

بيع: 751

🔸 صنعاء:

الدولار: شراء: 535 | بيع: 538 السعودي: شراء: 140 | بيع: 140.40

الخبراء يحذرون من أن استمرار هذا التدهور قد يدفع نحو انهيار اقتصادي شامل يصعب احتواؤه في ظل الانقسام المالي والتدهور السياسي المتسارع.