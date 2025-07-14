بالمر يقود تشيلسي للفوز بكأس العالم على حساب سان جيرمان

الإثنين 14 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - رويترز

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تألق كول بالمر في فوز تشيلسي الإنجليزي 3-صفر على باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، اليوم الأحد ليتوج بطلا للنسخة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم للأندية الموسعة التي أقيمت بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة.

وسجل بالمر هدفين من هجمتين مرتدتين سريعتين في الدقيقتين 22 و30 من الشوط الأول ولعب تمريرة حاسمة استغلها جواو بيدرو لتسجيل الهدف الثالث قرب نهاية الشوط الأول.

وقبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني أشهر الحكم البطاقة الحمراء لجواو نيفيز لاعب سان جيرمان بعدما جذب مارك كوكوريا من شعره قرب منطقة الجزاء. واتخذ الحكم القرار بعد مشاهدة الواقعة على شاشة إلى جانب الملعب.

وضغط تشيلسي بقوة منذ البداية ولعب بيدرو نيتو تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكنها مرت من أمام كوكوريا.

وفرض الفريق الإنجليزي هيمنته على الدقائق الأولى وكاد أن يسجل بالمر الهدف الأول من تسديدة من حدود منطقة الجزاء مكللا سلسلة من التمريرات الدقيقة لكن تسديدته مرت بجوار القائم في الدقيقة الثامنة.

ودخل سان جيرمان في أجواء المباراة وكاد أن يسجل من هجمة سريعة عندما وصلت الكرة إلى ديزريه دوي الذي كان بلا رقابة داخل منطقة الجزاء لكنه آثر التمرير باتجاه أشرف حكيمي لكن كوكوريا كان لها بالمرصاد في الدقيقة 16.

وبعد دقيقتين أطلق دوي تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى روبرت سانشيز.

وفي الدقيقة 22 تقدم تشيلسي بهدف سجله بالمر من تسديدة من داخل منطقة الجزاء مكللا هجمة مرتدة سريعة بدأها الحارس بتمريرة طويلة وصلت إلى مالو جوستو بعدما أخفق الدفاع في التعامل معها. وبعدما اعترض الدفاع محاولة جوستو الأولى وصلت الكرة إلى بالمر الذي أسكنها الشباك.

ومن هجمة مرتدة أخرى أيضا من الجهة اليمنى، سجل تشيلسي الهدف الثاني عن طريق بالمر الذي سدد داخل الشباك من داخل منطقة الجزاء مكللا انطلاقته السريعة.

ولعب بالمر تمريرة حاسمة متقنة استغلها جواو بيدرو ليسجل الهدف الثالث من مسافة قريبة قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

وتألق سانشيز حارس مرمى تشيلسي بالتصدي لضربة رأس مباغتة من جواو نيفيز في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وتصدى حارس تشيلسي ببراعة لمحاولة من مسافة قريبة من عثمان ديمبلي الذي حاول استغلال تمريرة عرضية منخفضة لعبها دوي بعدما راوغ عددا من مدافعي تشيلسي.

وكاد تشيلسي أن يضيف الهدف الرابع من هجمة مرتدة سريعة، لكن جيانلويجي دوناروما حارس مرمى سان جيرمان تألق بالتصدي لتسديدة قوية من البديل ليام ديلاب من مسافة بعيدة.

وأهدر ديلاب فرصة أخرى لتسجيل الهدف الرابع قبل 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني عندما أخفق في التفوق على دوناروما في إنفراد.