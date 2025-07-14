من لندن .. اليمن تفتح ملف الحوثيين مع جمهورية الصومال

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بحث سفير اليمن لدى لندن، الدكتور ياسين سعيد نعمان، مع سفير جمهورية الصومال الاتحادية عبد القادر عبدي حاجي، العلاقات التخريبية لجماعة الحوثي مع عدد من المنظمات الارهابية في الصومال وبعض بلدان شرق أفريقيا.
وقال نعمان -في بيان مقتضب نشره عبر صفحته على فيسبوك- إنه استعرض في اللقاء الذي عقد الجمعة التطورات السياسية والأمنية في منطقة القرن الافريقي والنشاطات الارهابية والتخريبية.
كما بحث الجانبان أعمال التهريب التي تقوم بها جماعة الحوثي بالتعاون مع عدد من المنظمات الارهابية في الصومال وبعض بلدان شرق أفريقيا، وما يشكله ذلك من خطر على الأمن القومي لدول الإقليم.
وشددا على تنسيق النشاط الدبلوماسي المشترك للسفارتين لمواجهة هذه الاعمال التخريبية التي تهدد أمن البلدين الشقيقين، وأمن المنطقة والعالم.
في فبراير 2025، أفادت الأمم المتحدة بوجود أدلة على وجود اتصالات بين الحوثيين وحركة الشباب، بالإضافة إلى اجتماعات شخصية في عام 2024 تتعلق بنقل المعدات والتدريب من الحوثيين إلى حركة الشباب مقابل زيادة القرصنة وتهريب الأسلحة.
وكشفت تقارير دولية عن توسيع "الحوثي" تعاونها العابر الحدود مع الجهات الفاعلة غير الحكومية في الصومال، وتحديدا حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في الصومال