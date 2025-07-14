إغلاق أحد أشهر سلسلة مطاعم في صنعاء ..

الإثنين 14 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بلغ السيل الزبى وضاقت به كل خيارات البقاء أمام طوفان الجبايات اليومية والنهب الممنهج من قبل لصوص مسيرة الحوثيين

تم الإعلان عن إغلاق أحد أشهر سلسلة المطاعم في العاصمة المحتملة صنعاء.

حيث أعلن رجل الأعمال، فاروق الكندي، عن إغلاق أحد مشاريعه الإستثمارية في صنعاء، في الوقت الذي أكد عزمه إغلاق أحد أشهر المطاعم بعد 15 عاما من العمل والنجاح الذي حققه خلال السنوات الماضية، نتيجة مضايقات واسعة تعرض لها من قبل سلطات الحوثيين.

وقال الكندي في منشور على صفحته في فيسبوك: "بعد عام ونصف من التخطيط والجهود المكثفة لتنفيذ مشروع فرع 14 أكتوبر في حدة، نعلن توقف المشروع بشكل نهائي، ولن يرى النور للأسف، ولن أذكر الأسباب".

وأضاف: "أعلن قرب إغلاق مطاعم الكندي للكباب البلدي، بما في ذلك قسم العوائل الجديد، بشكل نهائي".

وأشار الكندي، إلى أن قرار الإغلاق يأتي رغم ما حققته السلسلة من نجاحات، وصفها بأنها كانت "صفحة من الفخر والمثابرة".

وتحدثت مصادر مطلعة، عن تعرض الكندي وعدة رجال أعمال لسلسلة من الإنتهاكات والمضايقات التي تقوم بها سلطات الحوثيين، ودفعت الكثير من رجال الأعمال لهجرة البلاد والإستثمار في الخارج