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سلطنة عمان توصل تهديدا شديد اللهجة من الإدارة الأميركية للحوثيين في اليمن

الإثنين 14 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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وجهت الولايات المتحدة الأمريكية تهديدا ساخنا لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن وتوعدتها بمصير حزب الله اللبناني وإيران، ردا على هجماتها الأخيرة في البحر الأحمر.

 

ونقل موقع "عربي21" الذي اورد الخبر عن مصدره الذي قال انه بواشنطن 

 « إن الإدارة الأمريكية بعثت رسالة لجماعة الحوثيين عبر وسطاء إقليميين (يرجح أنها سلطنة عمان) بالتوقف عن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

 

وأضاف المصدر أن الرسالة حملت أيضا، عرضا للجماعة بالذهاب نحو "خارطة طريق جديدة" للحل في اليمن.

 

الرسالة الأمريكية وفق المصدر المطلع "حملت تهديدا جديا للحوثيين بمواجهة مصير حزب الله اللبناني وكذلك إيران" حال واصلت هجماتها البحرية، ورفضت مساعي الحل للأزمة في اليمن.

 

وحسب المصدر ذاته فإن هذه التهديدات تأتي وسط "ترتيبات وتفاهمات مع دول لم يسمها لتشكيل تحالف عسكري ضد الحوثيين بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة إسرائيل"، وفق تعبيره

 

والخميس الماضي، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، جماعة الحوثي إلى "وقف الهجمات على السفن والتي من شأنها تأجيج التوترات داخل اليمن ومحيطه".

 

وحث الدبلوماسي الدولي الجماعة على "بالبناء على لاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة وللمجتمع الدولي الأوسع، بما يضمن سلامة جميع من يستخدمون هذا الممر المائي الحيوي".

 

والأربعاء الماضي، كشفت وكالة الأمن البحري البريطانية "يو كاي أم تي أو"، عن إنقاذ خمسة من أفراد طاقم سفينة الشحن "إتيرنيتي سي"، التي تعرضت لهجوم مسلح في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

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