برشلونة يعلن ضم لاعب جناح مهاري يتمتع بقدرات تهديفية

الإثنين 14 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني، اليوم، ضم اللاعب السويدي روني بردغي، لمدة أربعة مواسم حتى 2029 قادما من صفوف نادي كوبنهاغن الدنماركي.

وأوضح النادي في بيان أن بردغي الذي يشغل مركز الجناح يتمتع بمهارات وسرعة وقدرات تهديفية عالية، ومن المتوقع أن تضيف مشاركته في الجهة اليمنى، المزيد من الحيوية والاختراق لخط هجوم برشلونة.

وانتقل بردغي إلى أكاديمية كوبنهاغن في صيف 2020، بعدما بدأ مسيرته ضمن الفئات السنية لنادي مالمو السويدي، وسمح له تألقه سريعا بالصعود للفريق الأول في 2022، حيث خاض إجمالا 84 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة وحيدة.