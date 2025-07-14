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أسعار صرف الريال السعودي والدولار الأمريكي تقترب من رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ العملة اليمنية

الإثنين 14 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين بتاريخ 14/07/2025

الأسعار في عدن

شراء الدولار             2846

بيع الدولار                 2855

شراء السعودي             748

بيع السعودي                750

 

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار        534

بيع الدولار         536

شراء السعودي         139.80

بيع السعودي             140.30

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