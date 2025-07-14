أسعار صرف الريال السعودي والدولار الأمريكي تقترب من رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ العملة اليمنية تدمير ''مستوطنة'' أثرية في صنعاء بشكل كلي والجهات المعنية تتحرك بعد فوات الآوان لقطات بطلها ترامب وحكم إيراني في نهائي كأس العالم للأندية أثارت جدلاً وتفاعلاً واسعين (صور) اعلان نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 89.88 بالمئة أكثر من 100 مدني في اليمن قتلوا وأصيبوا بسبب الألغام خلال 6 أشهر فقط الدولار يرتفع واليورو يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع السويداء تشتعل.. مقتل جنود سوريين في هجوم مفاجئ واشتباكات دامية تحصد العشرات ثورة في علاج العقم.. خلايا الجلد قد تحل محل البويضات والحيوانات المنوية قريبا عملة حوثية جديدة تُشعل فتيل الانقسام النقدي في اليمن تحذيرات من انهيار اقتصادي شامل ونسف أي جهود تفاهمات أممية النفط يشتعل مجددًا!.. ترقب عالمي لإعلان ترامب الناري بشأن روسيا يرفع الأسعار
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين بتاريخ 14/07/2025
الأسعار في عدن
شراء الدولار 2846
بيع الدولار 2855
شراء السعودي 748
بيع السعودي 750
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30