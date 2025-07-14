أسعار صرف الريال السعودي والدولار الأمريكي تقترب من رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ العملة اليمنية

صلاح باتيس يفضح هادي وخيانة وزير دفاعه محمد ناصر أحمد قبيل سقوط صنعاء وماذا قالا له عندما طلب منهم إعلان النفير ضد الحوثيين وقصة الـ10 آلاف مقاتل (3115)