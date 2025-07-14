أسعار صرف الريال السعودي والدولار الأمريكي تقترب من رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ العملة اليمنية تدمير ''مستوطنة'' أثرية في صنعاء بشكل كلي والجهات المعنية تتحرك بعد فوات الآوان لقطات بطلها ترامب وحكم إيراني في نهائي كأس العالم للأندية أثارت جدلاً وتفاعلاً واسعين (صور) اعلان نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 89.88 بالمئة أكثر من 100 مدني في اليمن قتلوا وأصيبوا بسبب الألغام خلال 6 أشهر فقط الدولار يرتفع واليورو يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع السويداء تشتعل.. مقتل جنود سوريين في هجوم مفاجئ واشتباكات دامية تحصد العشرات ثورة في علاج العقم.. خلايا الجلد قد تحل محل البويضات والحيوانات المنوية قريبا عملة حوثية جديدة تُشعل فتيل الانقسام النقدي في اليمن تحذيرات من انهيار اقتصادي شامل ونسف أي جهود تفاهمات أممية النفط يشتعل مجددًا!.. ترقب عالمي لإعلان ترامب الناري بشأن روسيا يرفع الأسعار
كشف الباحث المتخصص في تتبع الآثار اليمنية عبد الله محسن، عن تدمير كامل لـ ''مستوطنة'' أثرية من آثار اليمن في جبل القانع الأثري بقرية بيت الجاكي في مديرية سنحان التابعة لمحافظة صنعاء.
ووفق محسن فإن عصابة منظمة عادت في يوليو الجاري لتدمير المكان بحثًا عن كنوز وآثار، بعد أن قامت بتدميره جزئيًا في 2021.
و أشار إلى أن كل ذلك يحدث وسط صمت رسمي.
في سياق متصل قامت الهيئة العامة للأثار والمتاحف بزيارة الموقع الأثري الواقع في اعلى قمة جبل القانع، بعد تلقيها بلاغ عن قيام بعض الاشخاص بأعمال حفر عشوائي غير قانوني في الموقع والذي نتج عنه تدمير الموقع تدميرا كليا، ما يعني إن نزول الجهات المختصة كان متاخرا.
والموقع عبارة عن مستوطنة اثرية تعود الى فترة ما قبل الاسلام تقع اعلى قمة جبل القانع تحوي شواهد اثرية حية عبارة عن مباني مدفونة وقد اظهرت تلك الاعمال تدمير العناصر المعمارية المتمثلة ببقايا مداميك لمباني ارتفاع جدرانها ١متر تقريبا تتوزع في اعلى قمة الجبل.
وقالت الهيئة في بيان يوم الأحد- اطلع عليه مأرب برس-: ''تعد هذه الاعمال غير قانونية وجرائم يعاقب عليها القانون، ونحث السلطة المحلية في المديرية ومعها الاجهزة الامنية القيام بدورها في حماية الموقع الاثري وتتبع العصابات التي تقوم بتلك الاعمال والتي تنشط في المساء في الموقع ومواقع اخرى في المنطقة حسب افادة بعض الاشخاص من ابناء المنطقة''.