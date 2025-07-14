اعلان نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 89.88 بالمئة

الإثنين 14 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 254

أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بصنعاء ، اليوم الاثنين، نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 1446 هـ بنسبة نجاح 89.88 بالمئة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات بلغ 213 ألفاً و822 طالباً وطالبة، حضر الاختبار 204 آلاف و853 طالباً وطالبة وغاب عنها ثمانية آلاف و969 طالباً وطالبة ونجح 184 ألفاً و130 طالباً وطالبة فيما رسب في الاختبار 20 ألفاً و723 طالباً وطالبة

وأكدت إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم “160” أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة “sms” عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم نفسه.