تدمير ''مستوطنة'' أثرية في صنعاء بشكل كلي والجهات المعنية تتحرك بعد فوات الآوان لقطات بطلها ترامب وحكم إيراني في نهائي كأس العالم للأندية أثارت جدلاً وتفاعلاً واسعين (صور) اعلان نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 89.88 بالمئة أكثر من 100 مدني في اليمن قتلوا وأصيبوا بسبب الألغام خلال 6 أشهر فقط الدولار يرتفع واليورو يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع السويداء تشتعل.. مقتل جنود سوريين في هجوم مفاجئ واشتباكات دامية تحصد العشرات ثورة في علاج العقم.. خلايا الجلد قد تحل محل البويضات والحيوانات المنوية قريبا عملة حوثية جديدة تُشعل فتيل الانقسام النقدي في اليمن تحذيرات من انهيار اقتصادي شامل ونسف أي جهود تفاهمات أممية النفط يشتعل مجددًا!.. ترقب عالمي لإعلان ترامب الناري بشأن روسيا يرفع الأسعار خطوات بسيطة لمنع ارتفاع حرارة هاتفك ...تعرف عليها
أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بصنعاء ، اليوم الاثنين، نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 1446 هـ بنسبة نجاح 89.88 بالمئة.
وأوضحت أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات بلغ 213 ألفاً و822 طالباً وطالبة، حضر الاختبار 204 آلاف و853 طالباً وطالبة وغاب عنها ثمانية آلاف و969 طالباً وطالبة ونجح 184 ألفاً و130 طالباً وطالبة فيما رسب في الاختبار 20 ألفاً و723 طالباً وطالبة
وأكدت إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم “160” أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة “sms” عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم نفسه.