أكثر من 100 مدني في اليمن قتلوا وأصيبوا بسبب الألغام خلال 6 أشهر فقط الدولار يرتفع واليورو يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع السويداء تشتعل.. مقتل جنود سوريين في هجوم مفاجئ واشتباكات دامية تحصد العشرات ثورة في علاج العقم.. خلايا الجلد قد تحل محل البويضات والحيوانات المنوية قريبا عملة حوثية جديدة تُشعل فتيل الانقسام النقدي في اليمن تحذيرات من انهيار اقتصادي شامل ونسف أي جهود تفاهمات أممية النفط يشتعل مجددًا!.. ترقب عالمي لإعلان ترامب الناري بشأن روسيا يرفع الأسعار خطوات بسيطة لمنع ارتفاع حرارة هاتفك ...تعرف عليها كوديرميتوفا وميرتنز تفوزان بلقب زوجي السيدات في بطولة ويمبلدون تعرف على خريطة التهجير .. هكذا تسعى إسرائيل للسيطرة على 40% من غزة وتقسيمها لمعازل الجيش السوداني يحقق انتصار استراتيجي في دار فور ويوجه ضربة موجعة لقوات الدعم السريع
كشفت منظمة «أنقذوا الأطفال» (Save The Children) أن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب حصدت أرواح وأجساد أكثر من 100 مدني في اليمن، بينهم نحو 40 طفلاً، خلال النصف الأول من عام 2025، محذرة من أن البلاد لا تزال من أكثر دول العالم تلوثًا بهذه المخاطر الفتاكة.
وذكرت المنظمة في بيان صحفي، الأحد، أن «مخلفات الحرب أسفرت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري عن مقتل وإصابة 107 مدنيين، يشكل الأطفال 37% منهم». وأوضحت أن هذه الأرقام ارتفعت بعد الحادثة المأساوية الأخيرة في تعز، التي راح ضحيتها خمسة أطفال أثناء لعبهم كرة القدم.
وقال مدير المنظمة في اليمن، محمد مناع: «هذه الحادثة تذكير مؤلم بأنه لا مكان آمن حقًا لأطفال اليمن، في ظل انتشار هذه البقايا القاتلة في أحيائهم، وعلى طرقهم إلى المدارس، وحتى في ساحات لعبهم».
وأشار البيان إلى أن عقودًا من النزاعات المسلحة المتكررة منذ ستينيات القرن الماضي خلّفت إرثًا مميتًا من الذخائر المتفجرة، مما يواصل تهديد أرواح اليمنيين، لاسيما الأطفال. لكنه لفت إلى أن «خفض التمويل أجبر أنشطة مكافحة الألغام المنقذة للحياة على التوقف، بما في ذلك عمليات إزالة المتفجرات، والتوعية بمخاطرها، ومساعدة الضحايا».
ودعت «أنقذوا الأطفال» المانحين الدوليين إلى زيادة التمويل بشكل عاجل لبرامج إزالة الألغام ومبادرات التوعية بمخاطرها، مؤكدة أن هذه الجهود ضرورية لحماية المجتمعات الضعيفة والأطفال من التبعات المميتة للألغام والذخائر غير المنفجرة.
كما جددت المنظمة دعوتها لجميع أطراف النزاع في اليمن إلى وقف استخدام الألغام والأسلحة المتفجرة، واحترام القانون الإنساني الدولي حمايةً للمدنيين وتجنيبهم المزيد من المعاناة.