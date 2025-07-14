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الدولار يرتفع واليورو يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع

الإثنين 14 يوليو-تموز 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات
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حقق الدولار الأمريكي مكاسب طفيفة في تعاملات اليوم، بينما تراجع اليورو لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

وارتفع الدولار مقابل البيزو المكسيكي 0.28 بالمئة إلى 18.6763 .. وانخفض اليورو في ختام التعاملات 0.13 بالمئة إلى 1.1676 دولار.

كما انخفض الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.3470 دولار، في حين سجل الين الياباني ارتفاعا طفيفا ليبلغ 147.31 مقابل الدولار..

بينما انخفض الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6566 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.37 بالمئة إلى 0.5987 دولار.

وشهد اليوان تغيرا طفيفا ليبلغ 7.1706 مقابل الدولار، وسجل ارتفاعا طفيفا في التعاملات الخارجية بلغ 7.1710 للدولار

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