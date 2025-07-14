السويداء تشتعل.. مقتل جنود سوريين في هجوم مفاجئ واشتباكات دامية تحصد العشرات

الإثنين 14 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في تصعيد خطير للوضع الأمني جنوب سوريا، أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الإثنين، مقتل أربعة جنود وإصابة آخرين من الجيش السوري إثر هجوم مباغت شنته مجموعات وُصفت بأنها "خارجة عن القانون" على وحدات فضّ النزاع التابعة للجيش في ريف محافظة السويداء.

وأكد مصدر رسمي في وزارة الدفاع أن الهجوم استهدف قوات دخلت المنطقة بهدف حماية الأهالي وفضّ الاشتباكات، لكنهم تعرضوا لهجوم عنيف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وتزامن هذا التطور مع إعلان السلطات السورية بدء عملية عسكرية وأمنية منسقة بين وزارتي الدفاع والداخلية، لنشر وحدات متخصصة بهدف تأمين المدنيين وفتح ممرات آمنة وفك الاشتباكات التي اندلعت بين مقاتلين من الطائفة الدرزية وعشائر بدوية، عقب سلسلة من حوادث السلب والخطف المتبادل.

وقد أسفرت الاشتباكات، التي اندلعت الأحد، عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 90 آخرين، إضافة إلى قطع طريق دمشق–السويداء الحيوي، وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من المحافظة.

ودعت وزارة الدفاع السورية جميع الأطراف إلى التهدئة والتعاون مع قوى الأمن، مؤكدة دعمها لأي مبادرة تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وإعادة الاستقرار إلى المنطقة المنكوبة.