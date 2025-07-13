كوديرميتوفا وميرتنز تفوزان بلقب زوجي السيدات في بطولة ويمبلدون

الأحد 13 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - رويترز

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قلب الثنائي فيرونيكا كوديرميتوفا وإليسه ميرتنز المصنف ثامنا تأخره بمجموعة ليحصد أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى للتنس على صعيد الزوجي، بفوزهما على هسيه سو-وي وإيلينا أوستابينكو 3-6 و6-2 و6-4 في نهائي زوجي السيدات لبطولة ويمبلدون اليوم الأحد.

وكان هذا أول لقب كبير للروسية كوديرميتوفا، بينما فازت البلجيكية ميرتنز بخامس ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في هذه الفئة، ولقبها الثاني في ويمبلدون بعد فوزها به في 2021 مع شريكتها السابقة هسيه.

وتماسكت كوديرميتوفا لتتقدم مع زميلتها 3-1 في المجموعة الأولى، لكن الثنائي المصنف رابعا، فاز بخمسة أشواط متتالية.

وقادت كوديرميتوفا الهجوم في المجموعة الثانية، وحافظت على الارسال مرتين، وكسرت مع زميلتها ارسال الثنائي المنافس ثلاث مرات متتالية، لتفرضا مجموعة ثالثة.

وفازت هسيه بتبادل طويل للضربات مع كوديرميتوفا من الخط الخلفي لتحصل على أول كسر للإرسال في المجموعة الثالثة قبل أن تحافظ أوستابينكو على ارسالها دون فقدان أي نقطة هي وزميلتها هسيه ليتقدم الثنائي 4-2.

لكن اعادة خاطئة من هسيه اصطدم بالشبكة ليكسر الثنائي المصنف ثامنا إرسال منافسه، وحافظت كوديرميتوفا على إرسالها لتتقدم 5-4 قبل أن تخسر أوستابينكو سلسلة مؤلفة من 26 ضربة لتذهب المباراة نحو نقطة الحسم.

وسددت كوديرميتوفا ضربة خلفية من مسافة قريبة لتذهب الكرة في نهاية الملعب ما ضمن لها ولزميلتها الفوز بالمباراة، ولتحقق أخيرا حلمها برفع الجائزة في نادي عموم إنجلترا بعد خسارتها نهائي 2021 مع إيلينا فيسنينا أمام ميرتنز وهسيه