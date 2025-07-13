تعرف على خريطة التهجير .. هكذا تسعى إسرائيل للسيطرة على 40% من غزة وتقسيمها لمعازل

الأحد 13 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 172

قدمت إسرائيل “خرائط جديدة” لإعادة انتشار قواتها في غزة بما فيها السيطرة على محور موراغ، ورفضت حركة حماس تلك الخرائط بشكل قاطع.

وتضمن الخريطة “العقبة” إبقاء قوات الجيش الإسرائيلي على أكثر من 40% من مساحة القطاع، وهو ما ترفضه الحركة الفلسطينية.

وذكرت مصادر “للعربية/الحدث”، أن حركة حماس حسمت موقفها ولن تقبل وجود إسرائيل على محور موراغ والوسطاء يحاولون إيجاد صيغ متقاربة لتفادي انهيار المفاوضات.

كما قالت المصادر ذاتها، أن الوسطاء ينتظرون من إسرائيل خرائط جديدة لإعادة انتشار الجيش خلال فترة التهدئة التي ستستمر 60 يوما.

وبينت أن الساعات القادمة حاسمة باتجاه التقدم الإيجابي للمفاوضات أو الوصول لطريق مسدود.

أكثر من 40%

فيما قال مصدر فلسطيني لوكالة “فرانس برس” إن مفاوضات الدوحة التي بدأت الأحد “تواجه تعثرا وصعوبات معقّدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحابا، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40% من مساحة قطاع غزة وهو ما ترفضه حماس”.

كما حذّر المصدر من أن خريطة الانسحاب “تهدف إلى حشر مئات آلاف النازحين في جزء من منطقة غرب رفح تمهيدا لتنفيذ تهجير المواطنين إلى مصر أو بلدان أخرى، وهذا ما ترفضه حماس”.

وشدّد على أن وفد حماس المفاوض “لن يقبل الخرائط الإسرائيلية المقدمة لأنها تمثل منح الشرعية لإعادة احتلال حوالى نصف مساحة القطاع وجعل قطاع غزة مناطق معزولة بدون معابر ولا حرية التنقل، مثل معسكرات النازية”.

لكن مسؤولا سياسيا إسرائيليا رد مساء متهما الحركة الفلسطينية برفض “تقديم تنازلات” وبشن “حرب نفسية تهدف الى تقويض المفاوضات”.

وشدّد مصدر فلسطيني ثان وهو مسؤول مطّلع، على أن “حماس طالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المناطق التي تمت إعادة السيطرة الإسرائيلية عليها بعد 2 آذار/مارس الماضي” أي بعد انهيار هدنة استمرت لشهرين، متهما إسرائيل بـ”مواصلة سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة”.

لكنه أشار إلى “تقدم” أحرز بشأن “مسألة المساعدات وملف تبادل الأسرى” الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ورهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.

منطقة عازلة

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية -عن مسؤول سياسي لم تذكر اسمه – أن المفاوضات لم تصل مرحلة الانهيار، قائلا إن الوفد الإسرائيلي يواصل المحادثات في الدوحة “رغم عراقيل حماس”.

ولا تزال إسرائيل تصر على منطقة عازلة بعرض 2 إلى 3 كيلومترات في منطقة رفح، ومن 1 إلى 2 كيلومتر في باقي المناطق الحدودية.

ومنذ أيام، تشهد الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أميركية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى