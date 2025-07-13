خطوات بسيطة لمنع ارتفاع حرارة هاتفك ...تعرف عليها كوديرميتوفا وميرتنز تفوزان بلقب زوجي السيدات في بطولة ويمبلدون تعرف على خريطة التهجير .. هكذا تسعى إسرائيل للسيطرة على 40% من غزة وتقسيمها لمعازل الجيش السوداني يحقق انتصار استراتيجي في دار فور ويوجه ضربة موجعة لقوات الدعم السريع تقارير أميركية: إسرائيل تسعى لتشكيل تحالف دولي واسع ضد الحوثيين سفينة حنظلة تتخدى الحصار الإسرائيلي وتنطلق من دولة أوروبية باتجاه غزة وعلى متنها نشطاء دوليون الصين تعلن دعمها لإعادة الإعمار في اليمن أفضل شركة طيران في العالم لعام 2025 تزود 54 طائرة من طراز بوينغ 777 بخدمة ستارلينك بيان عاجل للبنك المركزي في عدن رداً على صك الحوثيين عملة معدنية جديدة وزارة الصناعة اليمنية تناقش تصدير ثلاث منتجات يمنية الى دول الخليج
أعلن حاكم إقليم دارفور تأييده لما وصفه بعودة أم صميمة إلى حضن الوطن، تزامنًا مع استعادة الجيش السوداني السيطرة على المنطقة الواقعة غربي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عناصر من القوة المشتركة المساندة للجيش وهم يعلنون أن منطقة أم صميمة أصبحت “حرة”، بعد طرد قوات الدعم السريع منها.
ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات فقط من بيان أصدره الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، أكد فيه سيطرة قواته على المنطقة في إطار ما وصفها بـ”الخطط العسكرية المحكمة لتوسيع نطاق الانفتاح في العمليات”.
اشتباكات متكررة
وتُعد منطقة أم صميمة من المواقع الحيوية القريبة من مدينة الأبيض، وتشهد مناطق شمال كردفان منذ أسابيع اشتباكات متكررة بين الجيش والدعم السريع، تتأرجح خلالها السيطرة بين الطرفين على المدن والقرى الاستراتيجية، وسط عمليات عسكرية متواصلة منذ نحو شهرين