الصين تعلن دعمها لإعادة الإعمار في اليمن

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، الأحد، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، السيد تشاو تشنغ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وحسب وكالة سبأ الرسمية، تناول اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المتبادلة لليمن والصين.
وأكد الوزير الزنداني حرص الحكومة اليمنية على تطوير علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية، مشيدًا بالدور الصيني الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، خاصة فيما يتعلق بجهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
من جهته، جدد السيد تشاو تشنغ تأكيد بلاده على دعمها المتواصل لليمن، واستعدادها لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والإنمائية، والمساهمة الفاعلة في عملية التعافي وإعادة الإعمار