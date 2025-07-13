أفضل شركة طيران في العالم لعام 2025   تزود 54 طائرة من طراز بوينغ 777 بخدمة ستارلينك

الأحد 13 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلنت الخطوط الجوية القطرية، التي توجت مؤخرا بلقب أفضل شركة طيران في العالم لعام 2025 من قبل سكاي تراكس العالمية، عن استكمال برنامج تزويد 54 طائرة تابعة لها من طراز بوينغ 777 بخدمة ستارلينك، في خطوة تعكس التزامها بتقديم أسرع خدمة اتصال لاسلكي بالإنترنت على متن الطائرة بسرعة قياسية.

وقالت الخطوط الجوية القطرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية ( قنا) اليوم الخميس ، إنها بتحقيق هذا الإنجاز، تصبح المشغل لأكبر عدد من الطائرات عريضة البدن المجهزة بخدمة ستارلينك، وشركة الطيران الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تقدم هذه الخدمة. وهو ما يعزز مكانة الناقلة القطرية كشركة رائدة عالميا في مجال الربط الجوي للرحلات طويلة المدى والمجهزة بأسرع خدمة إنترنت على متن الطائرة.

ونوهت إلى أنه يمكن للمسافرين في جميع المقصورات، سواء كانوا على متن الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية، الاتصال المجاني كليا بخدمة ستارلينك، من وقت الإقلاع وحتى الهبوط، وبسرعة تصل إلى 500 ميغابايت في الثانية لكل طائرة، ليستمتعوا باستخدامه للبث المباشر أو الألعاب أو العمل تماما كما لو كانوا في المنزل – إن لم يكن أفضل.

وذكرت أنها نجحت في استكمال الجدول الزمني لبرنامج تجهيز طائرات بوينغ 777 بخدمة ستارلينك خلال تسعة أشهر فقط، بالرغم من أن الجدول الزمني الأصلي كان مخططا له أن يمتد على مدار عامين، أي بسرعة تجاوزت الفترة الأولية المخطط لها بنسبة تقارب 50%، مشيرة إلى أنها تمكنت عبر تقليص مدة التجهيز من ثلاثة أيام لكل طائرة إلى 9.5 ساعات فقط، من استكمال البرنامج دون أي تأثير على جدول عملياتها التشغيلية.

ولفتت إلى أنها تعمل حاليا على تجهيز أسطول طائراتها من طراز إيرباص A350، لاستكمال تزويد هذا النوع من الطائرات بخدمة ستارلينك خلال العام المقبل، وذلك بناء على النجاح الذي حققه برنامج تزويد طائرات بوينج 777 بخدمة ستارلينك.

وأشار البيان إلى أنه منذ إطلاق خدمة ستارلينك لأول مرة في العالم على طائرة من طراز بوينغ 777 في أكتوبر/ تشرين أول الماضي ، شغلت الخطوط الجوية القطرية أكثر من 15 ألف رحلة معززة بخدمة أسرع خدمة إنترنت على متن الطائرة، لتواصل بذلك الارتقاء بتجربة السفر الحديثة من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى وابتكارات رائدة.

يشار الى.أن إجمالي أسطول الخطوط الجوية القطرية هو 255 طائرة، بما في ذلك طائرات ذات بدن ضيق وعريض من طراز إيرباص وبوينغ. تشمل هذه الطائرات طرازات إيرباص A320، A330، A350 XWB، A380، وبوينغ 737 ماكس، 777، و 787 دريملاينر.