وزارة الصناعة اليمنية تناقش تصدير ثلاث منتجات يمنية الى دول الخليج

الأحد 13 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 122

ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (Smeps) سوزان البناء، سبل تعزيز دعم وتحفيز صادرات البصل والعسل والقهوة إلى دول الخليج.

يشار الى.أن «وكالة تنمية المنشآت هي مؤسسة يمنية تابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، تأسست عام 2005. تهدف الوكالة إلى تنمية القطاع الخاص من خلال دعم المنشآت الصغيرة والأصغر».

وتطرق اللقاء الذي حضره وكلاء الوزارة لقطاع الصناعة محمد عايض، ولقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، ومدراء عموم الوزارة، إلى مشروع "ماركتس" الذي يهدف إلى دعم وتعزيز وصول المنتجات الزراعية "البصل والعسل والقهوة" إلى أسواق دول الخليج، والترتيب لإقامة ورشة عمل تشاركية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص والفاعلين في هذا المجال.

كما ناقش اللقاء، سبل معالجة التحديات المتمثلة في سلاسل القيمة والمعايير الفنية والتسويق والتغليف، إضافة إلى ضعف الربط بالأسواق المستهدفة، وتخصيص مرحلة أولية للجانب اليمني تكرس من خلال ورشة عمل لتحديد الأولويات ومناقشة المتطلبات الفنية والقانونية للدخول إلى الأسواق الخليجية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض التجارب الناجحة في التصدير الزراعي، وكيفية ربط المزارعين والمصدرين اليمنيين بفرص السوق، ووضع خارطة طريق وطنية لتعزيز الصادرات الزراعية اليمنية وبناء شراكات تنسيقية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، تمهيداً لعرض مخرجاتها على الجانب الخليجي.