وزارة التربية والتعليم بعدن، تعلن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥م

الأحد 13 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، موعد انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥م في الحادي والثلاثون من أغسطس المقبل لجميع المراحل الدراسية في عموم المحافظات.

حيث صدر اليوم الأحد القرار الوزاري رقم ٥٣ لعام ٢٠٢٥م بشأن التقويم المدرسي للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥م، والذي أشار إلى موعد انتظام الإدارات المدرسية سيكون يوم الاحد ١٧ أغسطس المقبل، على أن تبدأ عملية القيد والتسجيل والانتقال في جميع المراحل الدراسية يوم الاثنين في الثامن عشر من الشهر ذاته، وانتظام دوام هيئة التدريس في ٢٤ أغسطس، على أن يكون انطلاق الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول يوم الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥م.

وأكد وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، على جميع الإدارات التربوية والتعليمية في جميع المحافظات، بالالتزام والتقيد والتنفيذ بما ورد في التقويم المدرسي للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥م.

مشددا على ضرورة انتظام هيئات التدريس في المدارس الحكومية والأهلية وفقا لما ورد في التقويم الدراسي وذلك للتهيئة للعام الدراسي الجديد.

وبحسب التقويم المدرسي ستجرى اختبارات النقل لنهاية الفصل الدراسي الأول في ١٤ ديسمبر من العام الجاري وبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في ٢٨ ديسمبر وتستمر لمدة سبعة أيام.

وتبدأ الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني، يوم الاحد ٤ يناير ٢٠٢٦م، وتبدأ إجازة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام ١٤٤٧ هجرية في ٥ مارس ٢٠٢٦م، فيما تستأنف الدارسة في ٢٩ أبريل من العام المقبل على أن تنتهي الدارسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥م في ٧ مايو ٢٠٢٦م وتبدأ اختبارات النقل للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦م.

وبحسب التقويم فإن موعد انطلاق اختبارات الشهادة الثانوية العامة بقسميها (العلمي والأدبي) في ٧ يونيو ٢٠٢٦م.