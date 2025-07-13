معلومات عن 5 قطع أثرية يمنية فريدة معروضة للبيع هذا الشهر في لندن

الأحد 13 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشف الباحث في الآثار اليمنية عبدالله محسن عن عرض 5 تحف أثرية يمنية نادرة في مزاد «أبولو للفنون» في لندن المقرر عقده في 26 يوليو الجاري تحت عنوان «الفنون القديمة الجميلة - مجموعة الأمير»، ضمن مجموعة واسعة من التحف والمجوهرات التاريخية.

وقال محسن إن هذه القطع تعود إلى فترات زمنية تتراوح بين 4600 عام و2100 عام، وتملكها حالياً مجموعتان خاصتان؛ الأولى في لندن تم اقتناؤها من سوق الفن البلجيكي في تسعينيات القرن الماضي، والثانية في المملكة المتحدة اقتنيت من سوق الفن الأمريكي.

وأبدى الباحث عبدالله محسن قلقه من استمرار تسرب هذه الكنوز الأثرية اليمنية إلى المزادات العالمية بعيدًا عن أي رقابة أو مطالبات رسمية باستعادتها، داعيًا الهيئات اليمنية والدولية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الإرث الحضاري اليمني الذي يُعد من أقدم وأغنى الحضارات في شبه الجزيرة العربية.

معلومات عن القطع الأثرية الخمس..

- تمثال جنائزي (القرن الأول قبل الميلاد):

يظهر التمثال واقفًا بساقين قصيرتين وذراعين ممدودتين تلتقيان في الأمام. يتميز برأس كبير نسبيًا وأنف بارز وعينين غائرتين مثقوبتين. أبعاده 185 مم × 50 مم ويزن 390 غرامًا.

- تمثال ثور من المرمر (القرن الثالث قبل الميلاد):

منحوت بأسلوب منمق، يصوّر الثور واقفًا بأرجل قصيرة وسنام بارز على الظهر مع تفاصيل دقيقة للوجه. أبعاده 100 مم × 60 مم ويزن 620 غرامًا.

- وعاء تجميل (القرن الثالث قبل الميلاد):

مصنوع من الحجر، يتميز بلسان مستطيل وتجويفين نصف كرويين متداخلين. أبعاده 105 مم × 70 مم ويزن 130 غرامًا.

- إناء حجري (نحو 2600 قبل الميلاد):

إناء أسطواني مزخرف بنقوش تشبه قرص العسل مع حافة عريضة متوسعة. أبعاده 75 مم × 35 مم ويزن 85 غرامًا.

- بروتوم ثور من الحجر الجيري (القرن الثالث قبل الميلاد):

يمثل الجزء الأمامي من الثور مع رقبة منحنية وخطم مدبب وعينين بارزتين. أبعاده 200 مم × 110 مم ويزن 3.44 كغ.