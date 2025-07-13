التوقيت والقنوات الناقلة لنهائي كأس العالم للأندية التي سيحضرها ترامب

الأحد 13 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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يلتقي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم, نظيره تشيلسي الإنجليزي، على ملعب "ميتلايف" في نهائي كأس العالم للأندية 2025. وكان النادي الباريسي قد هزم منافسه ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة ضمن الدور نصف النهائي، بينما تفوّق فريق تشيلسي على نظيره فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين.

وتتجه أنظار العالم إلى ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية لمتابعة نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين باريس سان جيرمان وتشيلسي مساء اليوم الأحد الساعة 10 بتوقيت مكة، الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.

وأعلن رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيحضر المباراة النهائية.

وتبث المباراة مجانا على قنوات MBC.