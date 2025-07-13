الكشف عن إصابة الرئيس الإيراني في هجوم لإسرائيل استهدف اجتماع سري

الأحد 13 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الأحد أن الرئيس مسعود بزشكيان أُصيب بجروح طفيفة في ساقه، جراء هجوم إسرائيلي استهدف مقر المجلس الأعلى للأمن القومي في العاصمة طهران، 16 يونيو/حزيران الماضي.

ووفقًا لمصادر الوكالة، تزامن الهجوم مع اجتماع سري لكبار مسؤولي الدولة، حيث استهدفت طائرات إسرائيلية الطوابق السفلية من المبنى بهدف عرقلة عمليات الإخلاء وإغلاق ممرات الطوارئ.

وتمكن الرئيس ومرافقوه من مغادرة الموقع عبر مخرج جانبي، إلا أن عملية الإجلاء أسفرت عن إصابة بزشكيان وعدد من المسؤولين.

وفي مقابلة لاحقة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، لمح الرئيس الإيراني إلى أن الهجوم كان محاولة منظمة لاغتياله، وسط الهجمات الإسرائيلية التي تصاعدت في حينه على شخصيات ومنشآت الجمهورية الإسلامية.