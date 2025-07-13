ضربة إسرائيلية تخترق قلب طهران وتصيب الرئيس الإيراني.. والموساد يُربك أعلى مستويات النظام!

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في تطور صادم يكشف هشاشة الأمن في قلب النظام الإيراني، أُصيب الرئيس مسعود بزشكيان بجروح في ساقه إثر قصف إسرائيلي استهدف اجتماعاً سرياً للمجلس الأعلى للأمن القومي بطهران، وفق ما أفادت وكالة "فارس".
الهجوم الذي وقع منتصف يونيو الماضي خلال الحرب بين إيران وإسرائيل، طاول طوابق سفلية من مبنى غربي العاصمة حيث كان كبار القادة مجتمعين، ما أثار شبهات بوجود اختراق أمني كبير وتسرب معلومات بالغة الحساسية إلى الجانب الإسرائيلي.
التحقيقات الجارية حالياً تبحث في احتمالية وجود "متسلل داخلي".
وعقب الضربة، غادر القادة الإيرانيون المبنى عبر فتحة طوارئ، بينما تواصل إسرائيل استهداف قيادات عسكرية وأمنية، وسط تقديرات تشير إلى مقتل أكثر من 300 ضابط رفيع ومتوسط.
منذ ذلك الحين، تعيش طهران حالة طوارئ غير معلنة؛ فقد توقفت اللقاءات الرسمية، وأُلغيت الفعاليات الوطنية والدينية، في ظل تخوّف من عمليات اغتيال تستهدف رموز النظام. أما المرشد الأعلى علي خامنئي، فغاب عن المشهد تماماً، ولم يظهر علناً سوى مرة واحدة خلال شهر كامل، وفي لقاء محدود دون تغطية إعلامية.
التوتر الحاد والانكماش الأمني يعكسان واقعاً مضطرباً داخل النظام الإيراني، في ظل استمرار عمليات "الموساد" الدقيقة، والتي تدفع طهران إلى نمط حياة شبه سري لقادتها... وسط تساؤلات خطيرة عن المستقبل القريب.