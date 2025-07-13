معلومات لأول مرة ..4 أطعمة فعالة لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

الأحد 13 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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كشفت دراسة علمية حديثة أن إدراج أطعمة معينة في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يسهم بشكل كبير في الوقاية من السرطان، وذلك بفضل خصائصها التي تعزز المناعة وتحارب الالتهابات.

وبحسب تقرير نشره موقع «تايمز أوف إنديا»، هناك 4 أنواع من الأطعمة تتميز بقدرتها على تقليل مخاطر الإصابة بهذا المرض المزمن عند تناولها بانتظام

.1- الثوم والكركم يتميز الثوم بمركب الأليسين الذي يعزز المناعة ويحد من نمو الخلايا السرطانية، بينما يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب قوي يقلل الالتهابات ويمنع تكون الأورام. هروب سجين فرنسي من محبسه بحيلة لا تخطر على البال منذ ساعة علاج مبتكر يمكن أن يخفف ألم الركبة الناتج عن هشاشة العظام منذ 3 ساعات يمكن إدراج الثوم الطازج في الطهي اليومي، واستخدام الكركم في الأطباق أو المشروبات مثل الشاي لتعزيز الفوائد الصحية.

2- الخضروات الصليبية تحتوي الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط، على مركبات نباتية نشطة مثل السلفورافان والغلوكوسينولات، التي تساعد على طرد السموم من الجسم وتثبيط نمو الخلايا السرطانية. كما تدعم هذه الخضروات صحة الكبد وتحسن الهضم. يمكن تناولها مطهوة على البخار، مشوية، أو مضافة إلى السلطات، مما يجعلها خيارا عمليا للوقاية من سرطانات القولون والثدي والرئة.

3- التوت يعتبر التوت كنزا غذائيا غنيا بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، إلى جانب فيتامين C والألياف. هذه العناصر تعمل على مكافحة الجذور الحرة التي تتسبب في تلف الخلايا وتزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان، مما يجعل التوت خيارا مثاليا لتعزيز صحة الجسم.

4- المكسرات تعد المكسرات، مثل اللوز والجوز، مصدرًا غنيا بالدهون الصحية، مضادات الأكسدة، والمعادن مثل السيلينيوم وفيتامين E، التي تساعد على إصلاح الخلايا وتقليل الالتهابات. يتميز الجوز باحتوائه على أوميغا-3 والبوليفينولات التي تبطئ نمو الخلايا السرطانية، بينما يساعد اللوز في تحقيق توازن هرموني، مما يجعلهما إضافة قيمة للنظام الغذائي.إن تبني نظام غذائي غني بهذه الأطعمة لا يعزز الصحة العامة فحسب، بل يشكل خطوة استباقية في الوقاية من السرطان، مما يبرز أهمية التغذية كجزء أساسي من نمط حياة صحي.