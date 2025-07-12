تمس سيادية العملة وتعمق انقسامها.. صحفي اقتصادي يعلق على اعلان الحوثيين سك عملة معدنية جديدة فئة 50 ريالاً

السبت 12 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعتبر الصحفي الإقتصادي وفيق صالح سك عملة معدنية جديدة من قبل جماعة الحوثي، من شأنها أن تعمل على تكريس الانفصال النقدي، وتمضي بطريق اللاعودة نحو تجزئة المؤسسات النقدية والمالية وتشطير العملة الوطنية.

واعلن البنك المركزي في صنعاء، اليوم السبت، عن سك عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالاً، بدلا عن الورقية، و ستوضع للتداول ابتداءً من يوم غد الأحد.

وقال وفيق صالح: ''تتجاوز هذه الخطوة صلاحيات البنك المركزي اليمني في عدن وتمس سيادية العملة الوطنية، وربما يكون هناك إجراءات ورود فعل من قبل السلطات النقدية الشرعية للرد على هذه الممارسات''.

وقال ناشطون إن التبادلات في السوق لا تحتاج إلى فئة الخمسين ريالا وبالتالي فتكلفتها أكبر من منفعتها، في إشارة الى عدم وجود قيمة لها في التعاملات المالية اليومية، للمواطنين.