عاجل .. البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين يعلن إصدار عملة معدنية مزورة فئة 50 ريال

السبت 12 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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أعلن البنك المركزي اليمني التابع للمليشيا الحوثية، عن سك عملة معدنية جديدة «مزورة وغير معترف بها محليا ودوليأ »من فئة (50) ريالا ستوضع في التداول اعتبارا من يوم غد الأحد الـ 18 من شهر محرم 1447هـ، الموافق 13 يوليو 2025م.

وأشار البنك المركزي في بيان صادر عنه اليوم إلى أن سك هذه العملة المعدنية يأتي في إطار حرص البنك على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني التداول.

وسبق ان رفص المجتمع الدولي في وقت سابق الاعتراف بعملة الحوثيين السابقة فئة 100 ريال. خاصة وهي عملة يسهل تزويرها.

وزعم البنك أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على التزامه بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذا لما أعلنه سابقا عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، وذلك كإجراء مدروس ومسؤول، لتكون بديلا للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف.

وتعمد البنك المركزي اليمني كاذبا بقوله أنه تم تصميم وسك هذه العملة المعدنية وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية العالية؛ لضمان متانتها وكفاءتها في التداول.

وذكر البيان أن البنك المركزي خصص مراكز استبدال في المركز الرئيسي وفروعه في المحافظات، لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة لكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي.