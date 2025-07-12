ماذا حدث لأطفال التعزية؟ 4 أطفال استشهدوا أثناء لعبهم بمقذوف حربي ومحور تعز يحمل الحوثيين المسؤولية

السبت 12 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- تعز

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نفى محور تعز العسكري التابع للجيش اليمني، ما تروّج له جماعة الحوثي، بشأن سقوط قذيفة هاون أطلقتها وحدات الجيش الوطني في مديرية التعزية، وأسفرت عن وفاة 5 أطفال، محمّلةً الجماعة المسؤولية الكاملة عن الحادثة.

وقالت قيادة محور تعز إنها تابعت ما تروّجه وسائل إعلام جماعة الحوثي من مزاعم وصفتها بـ"الكاذبة"، حول سقوط قذيفة هاون – بحسب ادعائهم – على منطقة "العرسوم" جوار جامع النور، واتهام قوات الجيش الوطني بالمسؤولية عن الحادثة التي راح ضحيتها خمسة أطفال.

وأكد البيان عدم صلة الجيش بالحادثة، وعدم تنفيذ وحدات الجيش لأي عملية عسكرية أو استخدام أي نوع من أنواع الأسلحة في هذا القطاع خلال يوم الجمعة، موضحًا أن سبب الحادثة يعود إلى انفجار بقايا مقذوف من مخلفات الحرب الحوثية، عثر عليه الأطفال وحاولوا العبث به.

ونوه المحور إلى أن "توظيف دماء الأطفال الأبرياء في بروباغندا إعلامية لتبرير استهداف المدنيين، هو جريمة لا تقل بشاعة عن الجريمة الأصلية"، داعيًا المنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمّل مسؤوليتها في توثيق هذه الجرائم، وفضح أساليب الحوثيين في استغلال الأطفال والمناطق الآهلة بالسكان في أعمالهم العدائية.

وامس الجمعة، قالت مصادر محلية إن أربعة أطفال استشهدوا وإصيب آخرين، إثر انفجار مقذوف من مخلفات حرب جماعة الحوثي في مديرية التعزية شمالي محافظة تعز.

وقالت المصادر لسبتمبر نت، إن الأطفال كانوا يلعبون بالقرب من أحد المواقع بمنطقة "جبل الحبيل" التابعة لمديرية التعزية الخاضعة للحوثيين، وعثروا على مقذوف من مخلفات الحرب زرعته المليشيات الحوثية.

وبحسب المصادر فإن الأطفال وأثناء محاولتهم العبث بالمقذوف انفجر بهم، مما أدى إلى استشهادهم جميعا وهم "ياسر علي أحمد الشرعبي (14 سنة) وأسامة أبو بكر أحمد العمر (12 سنة) وبشير أكرم محمد الفضلي وأنس جواد محمد صالح" .