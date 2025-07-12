تصريح جديد لقائد محور الغيضة اللواء محسن مرصع

السبت 12 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد قائد محور الغيضة، قائد لواء الشرطة العسكرية، اللواء محسن مرصع، أن الاعتداء الآثم الذي تعرضت له الحملة الأمنية وقوات المحور وهي في طريقها إلى حوف لتنفيذ مهمة وطنية، يمثل خرقاً واضحاً للنظام والقانون، وتستهدف السكينة العامة والسلم الاجتماعي.

وتوعد قائد محور الغيضة كل من تورط في استهداف القوات المسلحة أو سعى لإقلاق الأمن والاستقرار بأنه سينال جزاءه العادل وفق القانون، ولن يكون هناك أي تهاون مع من يفكر في تكرار مثل هذه الأفعال.

وقال أن القوات المسلحة في المحور، لن تتساهل مطلقاً مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار محافظة المهرة أو الإضرار بمصالح المواطنين.

واضاف اللواء مرصع في تصريح لـ"سبتمبرنت" إن منتسبي المحور في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للقيام بواجبهم الوطني والدفاع عن أمن واستقرار الوطن وأنهم يحملون روح الفداء والتضحية، ويقفون بثبات خلف القيادة السياسية والعسكرية، مجسدين الولاء المطلق لليمن أرضاً وشعباً وهوية.

وأكد أن أبطال المحور يؤدون واجبهم بكل تفانٍ وإخلاص، ملتزمين بتوجيهات القيادة العليا، ويقظين تجاه أي محاولات تستهدف زعزعة الأمن أو إثارة الفوضى.

وأوضح اللواء مرصع أن العمل العسكري في المحور يتم بروح وطنية خالصة، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو مصالح ضيقة، مؤكداً أن أمن المهرة جزء لا يتجزأ من أمن اليمن الكبير، وأن القوات المسلحة تقف صمام أمان لكل أبناء المحافظة، وتعمل بتنسيق عالٍ مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية لضمان الاستقرار.