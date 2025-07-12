أردوغان في خطاب تاريخي بعد تسليم حزب العمال الكردستاني سلاحه: أبواب تركيا العظيمة والقوية فُتحت مصراعيها وآفة الإرهاب الى زوال..

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كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم السبت، أن صفحة جديدة فُتحت في تركيا، عقب بدء مسلحي حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحتهم.
وأضاف إردوغان: "منذ أمس، دخلت آفة الإرهاب عملية الزوال. اليوم يوم جديد؛ صفحة جديدة فُتحت في التاريخ. اليوم، فُتحت أبواب تركيا العظيمة والقوية على مصراعيها".
وقال الرئيس التركي إن 47 عاماً من "الإرهاب" في بلاده وصلت إلى مرحلتها الأخيرة. وأضاف في كلمة أمام مؤتمر لـ«حزب العدالة والتنمية»: "سنسهل إتمام العملية بسرعة دون إيذاء مشاعر أحد، بما يتماشى مع حساسية المرحلة، وسنتابع بدقة عملية تسليم السلاح".
وأوضح إردوغان أن العمليات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده أسفرت عن مقتل 10 آلاف من أفراد الأجهزة الأمنية و50 ألف مدني؛ مشيراً إلى أن التكلفة المالية للعمليات الإرهابية بلغت تريليوني دولار.
وأردف بالقول: "تركيا انتصرت، وانتصر الأتراك والأكراد والعرب، وكل فرد من مواطنينا البالغ عددهم 86 مليون نسمة".
وتطرق الرئيس التركي لمسألة الأكراد في العراق وسوريا، معتبراً أنها تمثل قضية لبلاده، وقال: "نواصل العمل مع الحكومة السورية وشركائنا الدوليين، وأؤمن من أعماق قلبي بأن صفحة الإرهاب ستُطوى هناك أيضاً وتنتصر الأخوة".
وبدأ حزب العمال الكردستاني أمس تسليم سلاحه في إقليم كردستان بشمال العراق، وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن المرحلة الثانية من تسليم السلاح ستبدأ خلال أيام.
وكان الحزب الكردي قد أعلن في مايو (أيار) الماضي "حل البنية التنظيمية للحزب وإنهاء الكفاح المسلح، وإنهاء الأنشطة التي كانت تمارس باسم (حزب العمال الكردستاني)".
وجاء ذلك بعدما دعا عبد الله أوجلان مؤسس الحزب، المسجون حالياً في تركيا، في رسالة في فبراير (شباط) الماضي، إلى عقد مؤتمر وإعلان حزبه الموافقة رسمياً على حل نفسه، وحث المقاتلين على إلقاء أسلحتهم.
وتقاتل تركيا حزب العمال الكردستاني منذ عقود، وتعدُّه منظمة إرهابية