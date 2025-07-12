محافظة إب تشهد حوادث مأساوية جراء السيول.. وفاة وإصابة 18 شخص خلال الساعات الماضية

السبت 12 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شهدت محافظة إب حوادث مأساوية جراء السيول التي إجتاحت عددا من المناطق حيث لقي 7 أشخاص وأُصيب 11 آخرون، الجمعة، في حادث سير وسيول بسبب الأمطار في محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن حافلة ركاب سقطت من منحدر نقيل سمارة، أحد أخطر الطرق الجبلية وأكثرها وعورة في محافظة إب، مما أسفر عن مصرع رجلين وامرأة، فيما أُصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة، بينهم أربع حالات وُصفت بالحرجة.

ووفقا للمصادر فقد نُقل المصابون إلى أحد مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج.

في السياق، قال سكان محليون إن 4 فتيان لقوا حتفهم، بعد أن جرفتهم سيول الأمطار في سائلة "سنوب" بعزلة الشعاور بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب.

وأضاف السكان أن "الفتيان جرفتهم السيول عقب محاولة عودتهم لمنازلهم من إحدى جبال المنطقة، حيث كانوا يقومون برعي الأغنام، غير أن نهايتهم كانت مأساوية وحلت الفاجعة بمنطقة الشعاور التي ينتمون إليها".