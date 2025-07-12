طقس اليمن يُنذر بالخطر: أمطار رعدية وعواصف ورياح شديدة تضرب عدة محافظات!

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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن، اليوم السبت 12 يوليو 2025، من تقلبات جوية حادة تشمل هطول أمطار رعدية ورياح قوية تضرب مناطق واسعة في البلاد.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن محافظات عمران، حجة، ريمة، ذمار، إب، الضالع، تعز، ومرتفعات لحج ستشهد أمطاراً متفاوتة الغزارة يصاحبها برق ورعد.
كما أشار إلى احتمال تساقط أمطار متفرقة في محافظات صعدة، المحويت، صنعاء، البيضاء، شبوة، حضرموت، إلى جانب السواحل الشرقية وسهل تهامة.
وفي تحذير بحري شديد اللهجة، نبّه المركز إلى هبوب رياح شديدة جداً على أرخبيل سقطرى، وأخرى معتدلة إلى قوية في خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية، مما قد يؤدي إلى اضطراب شديد في البحر وارتفاع كبير في الأمواج.
ودعا المركز المواطنين، خصوصاً في المناطق الجبلية المعرضة للأمطار، إلى الابتعاد عن مجاري السيول وتجنب التنقل أثناء العواصف، كما طالب الصيادين وربابنة السفن بالحذر الشديد من الظروف البحرية غير المستقرة.