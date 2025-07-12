الريال ينهار بلا رحمة!.. كارثة اقتصادية تقترب والعملة اليمنية تلفظ أنفاسها الأخيرة

السبت 12 يوليو-تموز 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

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في مشهد ينذر بكارثة اقتصادية وشيكة، يواصل الريال اليمني انهياره الجنوني أمام العملات الأجنبية، مسجلاً أرقاماً قياسية تنذر بانفلات اقتصادي غير مسبوق، وذلك صباح اليوم السبت 12 يوليو 2025، في كل من صنعاء وعدن.

في عدن، شهدت أسعار الصرف قفزة مرعبة، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 2815 ريالاً يمنياً للشراء، و2859 ريالاً للبيع، بينما وصل الريال السعودي إلى 740 ريالاً للشراء، و750 ريالاً للبيع، في تصاعد يعصف بالقدرة الشرائية ويهدد بانهيار معيشي شامل.

أما صنعاء، فشهدت استقراراً نسبياً، إلا أن الفجوة بينها وبين عدن تزداد اتساعاً، حيث بلغ سعر صرف الدولار 535 ريالاً للشراء و540 ريالاً للبيع، والريال السعودي 140 ريالاً للشراء و140.5 ريالاً للبيع.

هذا الانهيار المتسارع للريال اليمني يعكس حجم الأزمة العميقة التي تعصف بالاقتصاد الوطني، ويضع ملايين المواطنين على حافة الجوع والفقر، وسط صمت رسمي مخيف وعجز عن احتواء الانهيار القادم بكل تداعياته الخطيرة.