حيلة زجاجة الماء تذهل الملايين.. علاج غريب يوقف الصداع النصفي فورًا

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في وقت يعاني فيه أكثر من مليار شخص حول العالم من الصداع النصفي الحاد، ظهرت شابة بريطانية بحيلة غريبة وغير متوقعة لتهدئة هذا الألم المزعج، دون الحاجة لأي دواء.
الشابة تيلي ووكر، التي انتشر مقطعها كالنار في الهشيم على "تيك توك"، ظهرت وهي مستلقية على سريرها توازن زجاجة مياه ممتلئة على جبهتها، مؤكدة: "المسكنات لا تفيدني، لكن هذه الزجاجة تغيّر كل شيء".
وقالت ووكر إن هذا الاكتشاف كان بمثابة "تغيير حياتها بالكامل"، إذ يوقف الألم فورًا بفضل الضغط المركّز على الجبهة، وهو ما يؤكده أيضًا أطباء أعصاب، مشيرين إلى ما يُعرف بـ"التحكم المثبط للمنبهات المؤلمة"
— أي أن الألم يمكن أن يُخدّر بمنبه أقوى. ورغم غرابة الفكرة، فقد وجد العديد من المتابعين أن هذه الحيلة البسيطة فعالة، خاصة عندما تكون الأدوية عاجزة.
كتب أحدهم: "هذا النوع من الحلول لا يخطر إلا في قمة اليأس... لكنه فعّال".
فهل تكون "زجاجة الماء" هي الحل المنقذ لملايين المرضى؟ تجربة بسيطة تستحق المحاولة!