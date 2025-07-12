غوتيريش يقرع ناقوس الخطر: هجمات الحوثي في البحر الأحمر

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة استئناف جماعة الحوثي لهجماتها على السفن المدنية في البحر الأحمر، والتي تصاعدت بشكل خطير خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو 2025
، وأسفرت عن غرق سفينتي "ماجيك سيز" و"إيترنيتي سي"، ومقتل أربعة من أفراد الطواقم، مع تقارير تؤكد فقدان 15 بحاراً آخرين. وفي بيان ناري، وصف غوتيريش هذه الاعتداءات بأنها "انتهاك صارخ لحرية الملاحة وتهديد مباشر لحركة النقل البحري العالمية"، مشيراً إلى أن ما حدث قد يُنذر بعواقب بيئية واقتصادية وإنسانية كارثية إذا ما استمر.
ودعا الأمين العام الحوثيين إلى الكف الفوري عن أي ممارسات من شأنها إعاقة جهود البحث والإنقاذ الجارية، مشدداً على ضرورة احترام قرار مجلس الأمن رقم 2768 لعام 2025، الذي يطالب بوقف الهجمات على السفن التجارية وناقلات الشحن.
وأكدت الأمم المتحدة التزامها بمواصلة دعم جهود التهدئة الشاملة في المنطقة، والعمل مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية للوصول إلى حل سلمي ومستدام للنزاع في اليمن.