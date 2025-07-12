السبت 12 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في تصريحات مفاجئة قلبت موازين التوقعات، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تاريخي مع حلف "الناتو" لتزويد أوكرانيا بالأسلحة دون أن تدفع واشنطن دولارًا واحدًا، مؤكدًا أن الحلف سيتحمّل التكلفة كاملة في خطوة وصفها مراقبون بأنها "تغيير في قواعد اللعبة".

وخلال مقابلة مع شبكة NBC، أعلن ترامب أن منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" سيتم إرسالها للناتو تمهيدًا لتوزيعها لاحقًا، فيما تحدث عن تصاعد خلافاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً إنه يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة" تجاهه.

لكن المفاجأة الأكبر كانت إعلانه عن "بيان ضخم" سيفجّره الإثنين المقبل بشأن روسيا، دون أن يكشف عن تفاصيله، ما أثار حالة من الترقب والقلق داخل الأوساط الدولية.

وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام للناتو مارك روته دعمه الكامل للخطة، مشيرًا إلى تعاون وثيق مع الحلفاء لدعم أوكرانيا.

كما أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن تحرّك فعلي لتقاسم منظومات "باتريوت" ضمن حزمة الدعم العسكري الجديدة.

العالم يترقّب الإثنين.. وروسيا في مرمى المفاجآت.